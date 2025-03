Liberoquotidiano.it - Il Toro porta a casa i tre punti, Empoli ancora sconfitto: decisiva la rete di Vlasic al 70'

Una belladial 70' consente al Torino di superare per 1-0 l'in un match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A. Il croato resiste alla carica di un difensore e dal limite dell'area piazza la palla all'angolino basso dove il portiere toscano Silvestri non può arrivare. Grazie a questo risultato la squadra di Vanoli sale a quota 38in classifica mentre l'resta terz'ultimo a 22.