Il talento di Frida stasera prende il volo

Il ’Sassuolo Jazz Festival’, manifestazione inglobata nel più ampio festival itinerante Crossroads, continua oggi con ’Semplicementein tour’ una nuova tappa che prevede il concerto della giovanissima ma già ampiamente affermata pianista e cantanteBollani Magoni, che si esibirà al Teatro Carani di Sassuoloalle ore 21 assieme al vibrafonista Mark Glentworth.Bollani Magoni: un doppio cognome che agli appassionati di jazz suona immediatamente familiare e importante. È infatti la figlia (classe 2004) di Stefano Bollani e Petra Magoni, tra altro entrambi presenti nella kermesse di Sassuolo. In particolare Petra Magoni sarà di scena mercoledì prossimo, 19 marzo, con Arckè String Quartet, in ’Subversion’.inizia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di sette anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille, essendo lei ipovedente.