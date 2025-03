Il Rotary Club Fiumicino correrà la "Run Rome The Marathon"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 marzo 2025- IlPortus Augusti parteciperà per ilInternational Distretto 2080 alla RunThedi domenica 16 marzo con la staffetta del programma Run For Polio. Quattro atleti del territorio locale correranno per ilcon l’unico obiettivo di contribuire a sconfiggere la poliomielite nel mondo, sostenendo il programma internazionale End Polio Now, nato con l’obiettivo di debellare questa malattia in particolare Afghanistan e Pakistan, unici due stati al mondo in cui la polio purtroppo non è stata ancora eliminata. Il Distretto 2080, attraverso la Rete del Dono, la piattaforma di crowfunding rivolta a progetti di utilità sociale, è riuscito nel prodigioso obiettivo di raggiungere oltre €40.000,00 di donazioni destinate a tale programma internazionale.