Il Real Madrid dichiara guerra alla Liga: "Mai più una partita senza prima 72 ore di riposo"

Ilha tuonato contro Tebas e la Federcalcio spagnola: "Mai più due partite in meno di 72 ore". Il comunicato attraverso gli organi ufficiali del club dopo essere scesi in campo contro il Villarappena 66 ore dopo il match di Champions. La FIFA, dal 2023, impone un "minimo riposo di 72 ore per la salute dei giocatori"