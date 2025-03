Ilgiorno.it - Il quartiere Forlanini: "È un paesino nel verde però mancano i negozi"

Un labirinto di case in mattoni rossi, giardini e vialetti con siepi. Unresidenziale chiuso tra via Mecenate, la tangenziale est e viale, lungo rettilineo che congiunge il centro con l’aeroporto di Linate. Costruito negli anni ‘60 sul modello della “Città giardino“, ilè un’oasi lontana dal caos di Milano. "Sembra un, pensato per famiglie e anziani - osserva Asia De Vito, che vive qui - Non è molto frequentato da fuori perché non ci sono tanti ristoranti e attività". Lo conferma un’altra residente, Emilia Rossi: "Idisono stati sostituiti da Esselunga ed Eurospin. Espazi di aggregazione per i giovani". Il maggior punto di ritrovo è un bar su via Zante, mentre il perno commerciale ruota su piazza Artigianato. "Malgrado i pochiè una zona molto vivibile, anche se i costi delle case sono aumentati con la nuova metro blu - racconta Luca Delrio, nato e cresciuto qui - Ultimamente c’è qualche atto vandalico e hanno bruciato uno scivolo.