Il prof Rosetti ricorda Aldo Moro

Lunedì sera alle 20.30 all’oratorio dell’Annunziata di Solarolo (via Don Martino Foschi 6), si terrà la conferenza storica dal titolo ‘: il Kennedy italiano’. L’iniziativa, promossa dal Comune di Solarolo, intende apondire la figura dello statista democristiano e il contesto storico del suo rapimento, all’interno della più ampia strategia della tensione. La conferenza sarà guidata dalLuca, curatore del ciclo di lezioni ‘Il Calendario Civile degli Italiani. Lo spettacolo della storia’, e offrirà un’analisi documentata sugli eventi che hanno segnato la politica italiana degli anni Settanta. Attraverso un linguaggio chiaro e coinvolgente, ilaccompagnerà il pubblico in una riflessione su uno dei capitoli più drammatici della storia repubblicana, cercando di far luce su dinamiche spesso oggetto di dibattito e controversia.