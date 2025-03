Linkiesta.it - Il problema della fertilità indotta negli allevamenti intensivi

Leggi su Linkiesta.it

La gonadotropina corionica equina (eCG), anche nota come Pmsg (Pregnant mare serum gonadotropin), è un ormone prodotto dalle cavalle durante la gestazione. Come suggerisce il nome stesso, ha un effetto sulle gonadi e viene ampiamente impiegato per indurre l’ovulazione nel bestiame, inclusi ovini, suini, caprini e bovini, in preparazione all’inseminazione artificiale.L’ormone viene estratto tramite prelievi di sangue dalle cavalle gravide, poiché la placenta ne produce grandi quantità nei primi quattro mesi di gravidanza. Durante questa fase, il sangue viene prelevato regolarmente e sottoposto a processi di purificazione per isolare l’ormone, che viene successivamente liofilizzato.Crudeltà documentate (e ignorate)La pratica ha sollevato diversi interrogativi etici a causacrudeltà a cui vengono sottoposte le cavalle, soprattutto in Sud America e Islanda, dove il business di questo ormone è radicato da anni.