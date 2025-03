Dayitalianews.com - Il presidente Giani firma la richiesta emergenza nazionale per la Toscana: il suo post

Leggi su Dayitalianews.com

Ildella, Eugenio, oggi, 15 marzo, ha da pocoto ladi dichiarazione di stato didopo l’ondata di maltempo che ha colpito la regione e in particolare le province di Firenze e Pisa. Le sue parole“Stiamo affrontando, insieme agli enti locali, una situazione molto seria, con il grande impegno della nostra Protezione civile e il prezioso supporto di quella. Ma c’è una considerazione importante da fare il sistema Arno ha funzionato, è questo l’elemento più significativo che possiamo mettere in risalto dopo ore di intense precipitazioni che hanno colpito in modo particolare lacentrale e il bacino dell’Arno. I lavori fatti in questi anni sull’Arno sono stati determinanti”, ha precisato. Nel suosi legge: “Chiedo al Governo il riconoscimento dello stato di, per garantire interventi rapidi alle comunità colpite dal forte maltempo.