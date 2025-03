Pordenonetoday.it - Il Pordenone Fc a un passo dalla promozione: 4-1 nel derby con la Spal

Leggi su Pordenonetoday.it

Quattro reti. Quattro punti necessari per laaritmetica in Eccellenza. Sono i numeri delcon lache si è svolta questo pomeriggio allo stadio Bottecchia. Come sempre il pubblico ha fatto sentire la sua presenza sostenendo i neroverdi per tutta la durata della partita.