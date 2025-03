Ilgiorno.it - Il poliziotto infedele . I volontari di Les Cultures: "Un illecito gravissimo"

Leggi su Ilgiorno.it

"Un, se confermato". È quello che avrebbe commesso Giuseppe Vitale,di 48 anni in servizio all’Immigrazione della questura di Lecco, originario di Nocera Inferiore ma che abita a Tartano, in provincia di Sondrio, arrestato mercoledì per il sospetto che abbia intascato decine di migliaia di euro da stranieri extracomunitari in cambio di permessi di soggiorno facili e preferenziali. "Un– secondo ie gli operatori dell’associazione Lesche dal 1993 si occupano di integrazione internazionale - perché nei confronti di persone vulnerabili e che difficilmente riescono a difendere i loro diritti, a partire dalla possibilità di richiedere asilo in Italia, di ottenere il rinnovo del loro permesso di soggiorno o di acquisire l’autorizzazione ai ricongiungimenti familiari".