Ilgiorno.it - Il polittico ricomposto di Stefano de’ Fedeli

Leggi su Ilgiorno.it

In occasione della mostra “Vigevano e Monza per ildide’“ continua il ciclo di incontri tematici per approfondire la conoscenza dell’opera dide’e del periodo storico-artistico in cui opera. Appuntamento domani alle 11 nella Sala del Rosone del Museo e Tesoro del Duomo per la conferenza di Rosa Giorgi (Museo dei Cappuccini di Milano) “Dalalla pala d’altare: evoluzioni strutturali e scelte iconografiche“. Fino al 13 aprile il Museo ospita la mostra. Il progetto espositivo si propone di ricostruire il registro inferiore deldi San Giovanni Decollato del Duomo di Monza, realizzato dade’nel 1478 e smembrato in tempi remoti. Diverse tavole sono attualmente parte della collezione del Museo e Tesoro del Duomo di Monza, altre erano scomparse.