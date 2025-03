Ilrestodelcarlino.it - Il piano strategico: "Così guardiamo al futuro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì si prepara a tracciare il suocon la redazione di unfino al 2040. Il documento avrà come obiettivo la definizione di una visione condivisa dello sviluppo del territorio. Il, frutto di un processo partecipato, delineerà le priorità d’intervento per la città dei prossimi anni. "L’iter di pianificazione – spiega Andrea Cintorino, assessora ai grandi eventi – è diviso in fasi: la prima è iniziata con un confronto interno all’Amministrazione, per raccogliere riflessioni sulle vocazioni della città. Nei prossimi mesi entreremo nel vivo, coinvolgendo attivamente tutte le realtà sociali ed economiche locali". Il documento non è un adempimento imposto dalla legge ma un atto volontario per definire orizzonti e traiettorie future, tra cui la candidatura della città a Capitale Europea della Cultura del 2028.