Lanazione.it - Il piano della Regione: sanzioni e promemoria per abbattere le liste d’attesa

Genova, 15 marzo 2025 –delle visite, percorsi tutela per chi non riesce a prenotare entro i tempi stabiliti dalla legge, ma ancheper chi prenota ma poi non si presenta.Liguria dichiara guerra alle, e lo fa con unche, negli auspici dell’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, dovrebbe portare i primi miglioramenti già entro pochi mesi, prima dell’inizio dell’estate. Nel dettaglio, le prime azioni per la riduzione dei tempi delledi attesa individuate secondo quanto richiesto dal decreto legge Schillaci, riguardano l’introduzione di nuovi percorsi di tutela necessari a garantire i tempi corretti per l’erogazione delle prestazioni in base alle classi di priorità, con un particolare focus sulle priorità B (breve; ndr), prestazioni da erogare entro i 10 giorni.