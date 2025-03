Agi.it - Il Parma pareggia 1-1 a Monza ed aggancia il Lecce

Leggi su Agi.it

AGI - Termina in parità sul punteggio di 1-1 il match dell'U-Power Stadium tra, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A: al vantaggio di Armando Izzo risponde il gol di Ange-Yoan Bonny. Dopo un'iniziale fase di studio, al 12' Birindelli si rende pericoloso con una conclusione al volo su suggerimento di Kyriakopoulos, ma Suzuki blocca agevolmente la sfera. La partita stenta a decollare, ma con il passare dei minuti sono i padroni di casa ad attaccare con maggiore convinzione, soprattutto quando al 28' Bianco lascia partire un'insidiosa conclusione dalla distanza che viene deviata in corner da Suzuki. Ilaccusa un po' il gioco degli avversari, ma al 38' accenna una reazione con un tiro a giro di Almqvist, che termina di poco sul fondo. Al 44' Valeri disegna un traversone molto insidioso, che viene smanacciato da Turati, il quale viene aiutato dalla difesa per allontanare la minaccia.