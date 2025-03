Ilfogliettone.it - Il Papa al Gemelli: progressi graduali e nomine apostoliche

Un mese di ricovero al Policlinicodi Roma non ha fermatoFrancesco, che continua a mostrare segni di miglioramento pur rimanendo sotto stretto monitoraggio medico. “Serve ancora terapia ospedaliera. Ulteriorimiglioramenti”: così recita l’ultimo bollettino medico diffuso nella serata di oggi dalla Sala stampa della Santa Sede, offrendo un aggiornamento sulle condizioni del Pontefice. Le sue condizioni cliniche, stabili negli ultimi giorni, confermano ievidenziati nell’ultima settimana, alimentando un cauto ottimismo tra i fedeli e gli osservatori della Santa Sede.Ossigenoterapia e fisioterapiaIl trattamento medico di Bergoglio si basa su un approccio integrato: l’ossigenoterapia ad alti flussi prosegue con successo, consentendo una riduzione graduale della ventilazione meccanica non invasiva, utilizzata ormai solo in misura limitata durante le ore notturne.