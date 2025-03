Lettera43.it - Il nuovo resort sciistico di Kim, i cani clonati cinesi e la capitale giapponese del gyoza: le news dall’Asia

La Corea del Nord ha iniziato a costruire una nuova stazione sciistica. Secondo l’analisi delle immagini satellitari di Planet Labs, esaminate da NK Pro, la struttura sorgerà nella città di Samjiyon. Le foto mostrano una pista da sci a tre rami sul monte Pukphothae, vicino all’aeroporto locale, e altre attività a valle. Il futurodarà lustro alla località considerata una sorta di “città santa” per la sua vicinanza al monte Paektu, dove secondo la propaganda nordcoreana sarebbe nato l’ex presidente Kim Jong-il, padre dell’attuale leader Kim Jong-un. Quest’ultimo aveva recentemente dichiarato di voler trasformare l’intera area in una destinazione turistica. La pista da sci pare essere pensata per i principianti o comunque sportivi non amanti del brivido, visto che è caratterizzata da un pendio dolce che sale di circa 155 metri su una lunghezza di 1,45 chilometri.