Il nuovo codice della strada dà i suoi frutti | così è crollato il numero di vittime negli incidenti Cosa dicono i dati

Nei primi tre mesi di applicazione del, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, ildili ha registrato una diminuzione del 5,5%, con un calo significativo del 20,4% dellee dell’8,8% dei feriti. In numeri assoluti, si contano 61 morti in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I, forniti dal Viminale e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), rivelano anche ildimortali, scesi da 274 a 226, e il totale dei feriti, passato da 9.222 a 8.407. I controlli con l’alcol testTra le misure di controllo, l’uso dell’etilometro ha visto 203.753 test, con l’1,7% dei conducenti sanzionati per guida in stato d’ebbrezza e lo 0,2% per consumo di sostanze stupefacenti. Ma il cellulare alla guida si conferma ancora la principale causa di ritiropatente, rappresentando il 50,6% dei casi, con 8.