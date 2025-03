Ilnapolista.it - Il Napoli italiano di Conte: Spalletti ne chiama cinque in Nazionale, come all’epoca il blocco Juve (Gazzetta)

Il ct Lucianoha diramato le convocazioni dell’Italia per i match di Nations League contro la Germania. Dei 25ti a Coverciano, bengiocano nel, il gruppo più numeroso proveniente da un unico club.Ildineinriportato dalladello Sport:S’era detto che la sorpresa non sarebbe mancata con. Anche due, se per questo. Dentro Casadei, Zaccagni e Politano, novità annunciate. Fuori Carnesecchi, superato da Meret, ballottaggio nell’aria. Fatta l’Italia per la doppia sfida con la Germania di Nations League: un po’ mosaico perché i blocchi, dagli anni 90, sono un ricordo. Ma c’è un segnale di gruppo: quello del. Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Politano e Raspadori.azzurri in azzurro.