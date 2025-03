Terzotemponapoli.com - Il Napoli che potrebbe essere: secondo Niccolò Ceccarini…

Il.che potrà: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com del suo direttore,Ceccarini. “Anche ilè sempre molto attivo. Il grande colpo dell’estate sarà il sostituto di Kvara. Il direttore sportivo Manna anche in questo periodo non si è fermato un attimo per arrivare a giugno e definire l’operazione. Prende sempre più quota l’ipotesi Zhegrova. L’esterno a gennaio aveva di fatto aperto alla cessione ma poi Létang, presidente del Lille, ha fatto muro e il club azzurro ha dovuto rinunciare all’investimento. I contatti però sono andati avanti ed ilsta preparando il terreno per l’assalto nella prossima sessione estiva”. Il, oltre a Zhegrova.“Zhegrova ad ora è la pista più calda ma nella lista azzurra sono entrati anche Igor Paixão del Feyenoord e Antoine Semenyo, venticinquenne ghanese di proprietà del Bournemouth, che all’occorrenza può giocare anche come punta centrale.