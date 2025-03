Ilrestodelcarlino.it - Il muretto di protezione a Valverde entro aprile

sarà completata la costruzione del nuovodidel lungomare didi viale Carducci, delle attività economiche e delle abitazioni. Si tratta di uno dei principali progetti di difesa dalle ingressioni marine, in un tratto di costa dove questi fenomeni sono sempre più frequenti, a causa dell’erosione e della subsidenza, il progressivo abbassamento del suolo dovuto a fattori naturali e cause antropiche, cioè l’azione di noi uomini, a partire dalla costruzione di edifici a ridosso dell’arenile. Ilprogettato servirà a far da argine e a fronteggiare i frequenti sconfinamenti del mare e gli allagamenti sul lungomare nella prima parte di, dove ci sono stabilimenti balneari, attività economiche, la caserma dei carabinieri, la scuola regionale alberghiera e della ristorazione gestita dallo Ial Emilia-Romagna e centinaia di appartamenti distribuiti in diverse palazzine.