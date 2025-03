Gqitalia.it - Il MoonSwatch è approdato anche in The White Lotus 3, in una delle sue versioni più belle di sempre

Oltre al Timex indossato da Walton Goggins, le ultime puntate di The3 ci hanno regalato un'altra grande gioia sul fronte orologi: il"Mission to Saturn" al polso del giovane Lochan. L'attore Samuel Nivola, il cui look nella serie ci aveva già incuriosito, è stato infatti avvistato con un accessorio che dice molto di più di quanto sembri a prima vista. Al polso sfoggiava, infatti, un esemplare di"Mission to Saturn", una tra lepiùin assoluto di uno tra gli orologi più chiacchierati degli ultimi anni, nato dalla collaborazione tra due giganti dell'orologeria come Omega e Swatch.