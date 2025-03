Il mistero del bambino concepito nel carcere di Bologna | È successo durante un colloquio

Leggi su Open.online

Helena è la compagna di Luca Zindato, detenuto neldella Dozza aper una serie di rapine. Uscirà nel 2039. Ma intanto è diventato padre. Anche se secondo l’amministrazione carceraria non è possibile. Intanto il magistrato di sorveglianza non ha autorizzato Zindato ad assistere al parto perché «ilha dichiarato che non potevamo avere colloqui intimi. Quindi era impossibile che fosse figlio suo». La storia la racconta oggi l’edizione bolognese di Repubblica.Il concepimentoSpiega Helena: «la gravidanza il mio compagno ha informato le autorità dele anche l’educatrice che lo segue di quanto era avvenuto. Nessuno ha mai detto nulla. Poi però è stata messa in dubbio la sua paternità e il magistrato ha deciso di non farlo venire alla nascita, avvenuta il 2 marzo.