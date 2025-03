Sport.quotidiano.net - Il Milan soffre ma rimonta il Como, decidono Pulisic e Reijnders: 2-1

o, 15 marzo 2025 – Non c'è pace per ilcontro il. Fabregas fa giocare benissimo i suoi ma il risultato lo porta a casa Conceicao, cheanche questa dopo aver sofferto tanto. Gli ospiti dominano il primo tempo e vanno avanti con Da Cunha, bel snistro, che segna anche nella ripresa il raddoppio, ma c'è un fuorigioco di un millimetro di spalla e così illa ribalta con, gol e assist e palma di migliore in campo. I rossoneri tengono dunque aperte le chance europee mentre iltorna a casa ancora una volta col bel gioco ma pochi punti in saccoccia, in una lotta salvezza non ancora chiusa. Si è rivisto in campo anche Dele Alli, ma dopo pochi minuti l'ex Tottenham è stato espulso per un brutto fallo su Loftus Cheek. Da Cunha in buca d'angolo Conceicao rispolvera Leao dal primo minuto e completa l’attacco senza fab four ma consotto punta e Gimenez centravanti.