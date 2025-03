Inter-news.it - Il Milan rischia il disastro anche col Como: poi ribalta tutto. Due rossi nel finale!

L’ultima vittoria contro il Lecce non sembra aver spazzato via il momentaccio del. Ilva in vantaggio e solo il VAR impedisce il raddoppio, poi i rossoneri riescono are.concitato, con due cartellini.PRIMO TEMPO – La ventinovesima giornata di Serie A presenta, in campo alle ore 18.00. La gara, iniziata senza la Curva Sud sugli spalti fino al 15? per protesta dei tifosi, si rivela piuttosto equilibrata con molteplici cambi di fronte per le due squadre. Nel primo tempo è la squadra ospite, però, a rendersi più offensiva e a trovare il gol che sblocca il match di San Siro: al 33? Nico Paz fa da sponda a Da Cunha che infila in rete il pallone dello 0-1. Con una chance per il raddoppio, la prima frazione di gioco si chiude colin svantaggio e in difficoltà.