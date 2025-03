Calciomercato.it - Il Milan raddoppia: Fabregas porta anche il gioiello del Como

Leggi su Calciomercato.it

Lo spagnolo è nella lista per il dopo Conceicao in panchina: gli occhi del ‘Diavolo’sul talento della squadra larianaIl destino alsembra ormai segnato per Sergio Conceicao. Non c’è futuro in rossonero per il tecnico portoghese, destinato a lasciareello a fine campionato.Cesc(LaPresse) – Calciomercato.itL’ex Porto però non molla e crede ancora a una qualificazione in Champions League che avrebbe del miracoloso. Il successo in rimonta nella trasferta di Lecce ha ridato un po’ di fiducia a tutto l’ambiente e Conceicao carica la sua squadra in vista delle ultime dieci giornate. Oggi a San Siro arriva l’insidiosoe il secondo successo consecutivo rilancerebbe le ambizioni europee del. Il club di Cardinale non vuole restare fuori dalle competizioni internazionali euna possibile qualificazione in Europa League salverebbe il salvabile aello.