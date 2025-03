Ilgiorno.it - Il manifesto del Parco Nord: "Celebriamo i primi 50 anni e prepariamo i prossimi"

"Quando siamo al, ci sentiamo dentro la vita". "Per noi è fonte di ispirazione e poesia". Iniziano così i racconti di associazioni, comitati e singoli cittadini, che hanno contribuito a realizzare un nuovoper celebrare il mezzo secolo delMilano. "Per questi 50, ci siamo regalati un nuovo patto per il. Un documento che racconta i valori in cui crediamo, l’amore per questo progetto e il significato profondo del nostro vivere ilogni giorno, da 50e per i50 e anche molto oltre", hanno spiegato il presidente Marzio Marzorati e il direttore Riccardo Gini. Una call che ha riunito nei locali di Oxy.gen, a Bresso, istituzioni e non solo, coinvolgendo le persone che hanno a cuore il polmone verde metropolitano in un processo di scrittura partecipata.