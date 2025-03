Sport.quotidiano.net - Il lutto. Addio ad Antinogene. Fu portiere nel ’75-’76

"Se fossi rimasto più anni a Ravenna, probabilmente ci sarei restato a vivere". Lo diceva spesso, Candianoche, nonostante avesse giocato una sola (e sfortunata) stagione con la maglia giallorossa, non aveva tagliato il cordone ombelicale con la nostra città, cui era legato da affetto e riconoscenza. Candiano – nome chiaramente evocativo del canale della città, assegnato dal padre che aveva prestato il servizio di leva appunto a Ravenna –, si è spento all’età di 71 anni a Sabaudia, ove aveva stabilito la propria dimora. Originario di Porto Potenza Picena, nel Maceratese, dov’era nato il 9 giugno 1953,– cresciuto nelle giovanili dell’Inter e approdato al Ravenna in serie C dopo le stagioni in serie D a Spoleto e Velletri – difese la porta giallorossa nel campionato 1975-76, concluso con l’amara retrocessione in D.