Il lusso liquido del cocktail da 1 200 euro

Nel cuore di Belfast, città in continua evoluzione tra tradizione e innovazione, The Merchant Hotel sta ridefinendo il concetto di esperienza dinel mondo della mixology. Con un’audace mossa che ha catturato l’attenzione degli appassionati di spirits di tutto il mondo, l’hotel ha introdotto undal prezzo vertiginoso di 1.200, posizionandosi così nell’olimpo delle creazioni più esclusive del settore beverage.L’arte della raritàCiò che rende questa creazione straordinaria non è solo il suo prezzo astronomico, ma la storia che si cela dietro ogni ingrediente. Il protagonista indiscusso è il Midleton Forêt de Tronçais, un whiskey irlandese di eccezionale rarità, del quale esistono solo mille bottiglie al mondo. Invecchiato tra i 13 e i 37 anni in botti di quercia francese Tronçais, questo distillato rappresenta l’apice dell’arte della distillazione irlandese, con le sue note eleganti di miele, mandorle tostate e spezie delicate che si fondono in un’armonia perfetta con vermouth Antica Formula e Dubonnet.