Il giorno dopo | montagne di rifiuti e fango le scarpe sporche dei volontari Possiamo dare una mano?

Firenze, 15 marzo 2025 – Ill’alluvione e gli allagamenti. Sveglia presto. Abiti di seconda, stivali di gomma, secchielli, pale e chi non le ha vanno bene anche le scope. Sono tanti, troppi i comuni colpiti, le zone da liberare, le case da pulire da acqua e. Ai lati delle stradedi. Materassi, divani, mobili, libri, televisori. E magari anche ricordi. Tutto da buttare via. Così si sono svegliate le zone del Fiorentino colpite dalla violenta ondata di maltempo di venerdì 14 marzo 2025. Da Grassina a Sesto Fiorentino. Tutti nella stessa situazione. Cose da buttare, acqua eda spalare. Nei volti cupi dei residenti c’è rabbia ed esasperazione. In via pian di Grassina “è la seconda volta in tre anni che ci ritroviamo a buttare via mobili, a ripulire garage e seminterrati”, lamenta un residente.