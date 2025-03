Oasport.it - Il Genoa batte il Lecce nell’anticipo e ipoteca la permanenza in Serie A

Nonostante una grave emergenza infortuni, ilritrova la gioia della vittoria dopo quasi un mese (2-0 al Venezia il 17 febbraio) e si impone per 2-1 sulal ‘Marassi’della 29ma giornata (la decima del girone di ritorno) dellaA 2024-2025 di calcio maschile. Un successo di platino per il Grifone, chela salvezza rendendo così molto più tranquillo il finale di stagione.I liguri, grazie a questo risultato, salgono infatti a quota 35 punti raggiungendo momentaneamente il Torino all’undicesimo posto e soprattutto allungando a +10 sul(a parità di partite giocate) e a +13 sulla zona retrocessione. Situazione che si complica invece per i salentini, che rischiano di scivolare nella zona rossa in base all’esito dei match di Empoli e Parma.Decisiva la doppietta dell’ex juventino Fabio Miretti, che ha fissato il punteggio sul 2-0 all’intervallo segnando al 16? e al 47?, rendendosi molto pericoloso anche al 26? con un tiro insidioso a fil di palo.