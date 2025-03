Calciomercato.it - Il futuro alla Juve è in bilico: ballano 117 milioni con la Champions

Leggi su Calciomercato.it

Non solo Thiago Motta: tutti in discussioneContinassa, l’accesso tra le prime quattro fondamentale per pianificare il mercatoL’accessoprossimaLeague sarà vitale per lantus, anche per pianificare il mercato in vista della prossima estate. La posizione di Thiago Motta è sempre più trabnte, con la ‘Vecchia Signora’ che potrebbe ripartire da un nuovo allenatore al termine del campionato.Cristiano Giuntoli e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itDieci partite decisive per l’ex tecnico del Bologna, che non rischierebbe l’esonero nell’immediato a meno di nuovi crolli nelle prossime partite. La società si aspetta subito una scossa nella delicata trasferta di Firenze, che potrebbe rilanciare le ambizioni della squadra bianconera in chiave quarto posto, obiettivo minimo per salvare la stagione dopo le concenti eliminazione dai playoff dicontro il PSV Eindhoven e dai quarti di Coppa Italia per mano di un Empoli imbottito di riserve.