Il dopo terremoto in aula. Finanziamenti non dovuti per la ricostruzione, assolti tutti gli imputati

Nessun tentativo di raggiro nella richiesta di fondi per la riqualificazione post sisma di alcuni immobili agricoli. Si è concluso con tre assoluzioni il processo che vedevaper tentata truffa ai danni della Regione i due legali rappresentanti della società beneficiaria dei contributi, dell’impresa esecutrice e il direttore dei lavori. Al centro del processo un’azienda agricola di Mirabello che chiese quei soldi per rimettere in sesto quattro edifici. Fondi deliberati dal bilancio della Regione (905mila euro da incassare a consuntivo con il Sal) ed erogati (oltre 400mila euro). A seguito di un accertamento del 2018, la società Invitalia rilevò che a fronte della somma richiesta in tre anni (2015-2018) sarebbe stato eseguito soltanto il 30% delle opere previste. E mentre la Regione si affrettava a revocare la cifra, in procura veniva aperta un’inchiesta per truffa.