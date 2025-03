Ilgiorno.it - "Il costo della vita, dell’affitto e dell’istruzione stanno diventando sempre più insostenibili"

"Il lavoro precario a tempo determinato causa una condizione di fragilità economica strutturale. In questo modo diventa difficile pianificare il futuro, accedere a un mutuo o sostenere spese come affitto e istruzione". Il coordinatore territoriale Uil Carlo Barbieri è preoccupato: "Pavia è tra le province con le retribuzioni più basse. Èstata un’eccellenza in campo sanitario, adesso sconta un gap notevole per colpa anche dei contratti che non vengono incontro ai lavoratori. Ci confrontiamo ogni giorno con une dell’abitarepiù insostenibile. E in termini di lavoro siamo convinti che solo una contrattazione giusta e dignitosa possa servire ad abbattere il precariato e tornare a dare dignità ai lavoratori, rilanciando le imprese".