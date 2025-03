Laprimapagina.it - Il codice fiscale per un condominio serve per gestire le operazioni fiscali, amministrative e non solo

Ilper unè obbligatorio? Risponderemo a questa domanda. Intanto chiariamo che ildelper la gestione delle, come il pagamento di fornitori, la gestione del conto corrente condominiale e il versamento delle ritenuteper eventuali collaboratori.Si. C’è l’obbligatorietà. Tutti i condomìni, anche quelli non amministrati formalmente, devono avere unse effettuanoche comportano obblighiquindi anche utenze. Si usa il modello AA5/6 (per soggetti diversi dalle persone fisiche). I documenti richiesti sono copia del verbale di assemblea che nomina l’amministratore (se presente). Dati del rappresentante del(di solito l’amministratore).Il modulo può essere presentato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure online mediante un intermediario abilitato (commercialista o CAF) oppure richiesto mediante raccomandata o PEC.