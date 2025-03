Ilgiorno.it - Il ciclista travolto lotta per la vita

Leggi su Ilgiorno.it

Resta ricoverato in prognosi riservata il pensionato in bicicletta coinvolto nell’incidente di giovedì pomeriggio. L’elisoccorso lo ha portato d’urgenza al San Matteo di Pavia. In condizioni, parse da subito gravissime è stato ricoverato In Rianimazione. Il settantatreenne è residente a Caselle Lurani. L’incidente, le cui responsabilità sono al vaglio delle forze dell’ordine, è avvenuto alle 15.40 sulla Provinciale 190, a Ossago, all’altezza dell’incrocio con la Provinciale 107. La Panda che si è scontrata con l’anzianoera guidata da una ragazza. Dalla prima ricostruzione risulta che il, urtato dall’auto, sia finito sul parabrezza e poi rovinosamente rimbalzato a metri di distanza. La circolazione è rimasta bloccata fino alle 17.30 per consentire i soccorsi.