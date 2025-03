Ilrestodelcarlino.it - Il ciak di Luca Zingaretti nel ‘regno’ di Fellini

Un cinema Fulgor gremito, entrambe le sale piene con un sold out annunciato da giorni per l’anteprima del nuovo film diLa casa degli sguardi, debutto alla regia e lavoro tratto dal libro di Daniele Mencarelli. Presente giovedì sera nel cinema di Federico, il volto del commissario Montalbano ha incontrato circa 250 riminesi entusiasti e curiosi, per raccontarsi ed esplorare i piccoli lati, anche nascosti, della vita. A dialogare con il regista, a fine proiezione, Sergio Canneto – direttore organizzativo del Bellaria film festival – ed Elena Zanni del cinema Fulgor. La trama del film: Marco (Gianmarco Franchini) è un 23enne aspirante poeta, che però non riesce ad avere successo e si rifugia nell’alcol. Il padre () non sa più cosa fare, comunicare con il figlio è impossibile.