Ilfattoquotidiano.it - “Il caffè sia esente dai dazi, i prezzi negli Usa possono aumentare del 50%”: la richiesta a Trump

Cresce la preoccupazione tra le aziende americane per idi Donald, che li ha già adottati sulle merci provenienti da Canada e Messico, e ha minacciato tariffe senza precedenti (“200%”) nei confronti di vini e alcolici provenienti dal Vecchio continente se non verrà ritirato il contro-o del 50% sul bourbon deciso in risposta a quelli su acciaio e alluminio. Questa volta a rivolgersi direttamente all’amministrazione è la National Coffee Association, che ha chiesto di esentare ilda qualsiasi tariffa, affermando che igià in vigore già adottati su Canada e Messico potrebberoUsa fino al 50%.In una lettera visionata da Reuters, il presidente e ceo della Nca Bill Murray ha detto al rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer che non esiste alternativa alimportato, “a differenza di altri casi in cui le tariffeaffrontare pratiche sleali o incentivare i produttori nazionali”.