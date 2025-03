Ilnapolista.it - Il «brutta stron*a» di Goggia alla Brignone ha ricucito il loro rapporto (Il Giornale)

Federicae Sofiaieri nel SuperG hanno ottenuto rispettivamente il primo e secondo posto, con lache ha quasi certamente vinto la Coppa del Mondo. Le due, unite da un’eterna rivalità, ora sembrano essere legate da un’amicizia sviluppatasi con la maturità e con il calo di tensioni.e il centesimo di secondo al SuperG: più che dividerle, sembra unirleIlscrive:Vederle abbracciarsi, ridere, scherzare, divise da un solo centesimo sul podio, non sembra nemmeno di vedere Federicae Sofia, le due primedonne della neve azzurra, eterne duellanti, impegnate per una carriera a punzecchiarsi se non a polemizzare. Eppure quel centesimo più che dividerle, sembra unirle nell’apoteosi di due campionesse straordinarie che forse meriterebbero anche più riflettori di quelli che hanno saputo conquistarsi.