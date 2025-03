Sport.quotidiano.net - Iglio e D’Orazio incalzano i titolari. Ma torna disponibile Mignanelli

Ci sono diversi dubbi di formazione per mister Baldini in vista della gara con la Ternana. I più interessanti da sciogliere sono quelli sulle fasce, dove a Piancastagnaio il tecnico di Massa ha ottenuto risposte importanti e in un certo senza inaspettate sia dasulla destra che dasulla sinistra. Nel 3-5-2 – che prevedibilmente sarà confermato anche lunedì prossimo – è evidente che gli esterni rappresentino elementi fondamentali. Sulla carta inei due ruoli sarebbero Calapai e, ma a questo punto non è da escludere un cambiamento nelle gerarchie. Di fatto sulla fascia destra è già avvenuto, perché con la Pianeseè stato preferito a Calapai, che poi gli ha dato il cambio a metà secondo tempo. Sulla sinistra inveceera ai box per squalifica, e in questo caso è probabile che con le Fere riprenderà il proprio posto.