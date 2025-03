Thesocialpost.it - Iga Swiatek, gesto folle contro il raccattapalle: cos’è successo

Igaesce di scena a Indian Wells con una sconfitta che ha lasciato il segno, non solo per il risultato, ma anche per un episodioverso che ha attirato l’attenzione di tutti. La polacca, ex numero uno del mondo, è stata eliminata in semifinale dalla giovane russa Mirra Andreeva, 17 anni, che continua a sorprendere nel circuito WTA. Andreeva ha trionfato con il punteggio di 7-6 (1), 1-6, 6-3, conquistando così un posto in finaleAryna Sabalenka, che aveva avuto la meglio su Madison Keys.La sconfitta die ilnei confronti delLa partita, purtroppo, ha registrato un episodio poco edificante. Dopo aver dominato il secondo set e pareggiato il punteggio, la polacca ha subito una netta battuta d’arresto nel terzo. In un momento di evidente frustrazione,ha ricevuto una palla da uno dei, ma invece di prenderla con calma, l’ha colpita con forza, sfiorando il giovane addetto e spedendola sugli spalti.