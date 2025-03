Sololaroma.it - Identità Cagliari, lotta e verticalità made in Nicola: le armi per la Roma

Le rimonte in stagioni balorde, per quanto suggestive ed appassionanti se felici, hanno uno scotto da pagare: ogni piccolo passo falso pesa il doppio, e rischia di far raffiorare nell’ambiente vecchi fantasmi con facilità disarmante. Evitare ciò sarà il tema centrale in casanei pochi giorni a disposizione prima del ritorno in campo, posto che il tempo per leccarsi le ferite dopo la disfatta di Bilbao non c’è. All’orizzonte la sfida dell’Olimpico contro unin pienasalvezza, che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque.Giallorossi che nel 2025 sono i migliori in Europa per risultati ottenuti nel proprio campionato nazionale. 26 punti conquistati in 10 partite, meglio di colossi del calibro di Liverpool, Bayern Monaco e PSG, che stanno dominando in patria, un qualcosa che ha sorprendentemente riacceso le speranze di qualificazione europea della