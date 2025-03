Zonawrestling.net - ICW: Info & Card finale “Fight Forever: Last Shot”

Lee ladi “”, in programma Sabato 15 Marzo a S. Paolo d’Argon (BG):ICWSabato 15 Marzo – S. Paolo d’Argon (BG)Centro Sportivo comunale – Via Bartolomeo Colleoni 3Inizio Ore 20.30 – Biglietti Online QUITitolo UnificatoICWJesse Jones (c) Vs Charlie KidTitolo Femminile ICWEden (c) Vs Queen MayaFatal 4 Way Match for #1 Contender Titolo UnificatoEl Ghepardero Especial Vs Mark Reed Vs Nick Freddi Vs RIOT3 Way Match for Stipulation Match FF 50Falco Vs Machete Vs ZoomTag Team MatchLa Cura (Smiley Vegas; Sirio) vs Alex Flow; PedroMr. Excellent Vs Gabriel GripKobra Vs ???Annunciata la presenza di Hardcore Cassi