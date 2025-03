Lanazione.it - I torrenti si alzano: paura nella piana. Evacuata Stazione a Montale. A Quarrata gli anziani via dalla Rsa

Il sindaco diha emesso un’ordinanza di evacuazione per la frazione die la zona industriale dalle ore 12 di ieri, 14 marzo, fino alle 14 di oggi. Un provvedimento emanato in via precauzionale che tuttavia si è rivelato lungimirante quando ieri sera proprio la zona dellanei pressi di piazza Marconi all’incrocio con via Pacinotti si è allagata. Sul posto sono intervenuti i volontari della Vab con un veicolo dodato di idrovore. L’ordinanza di evacuazione è stata rivolta a tutte le persone che occupano case e imprese non solo delle aree colpite dall’alluvione del 2 e 4 novembre 2023 ma anche delle altre zone della frazione diper un totale di una ventina di strade. Così come alle persone che abitano negli interrati, nei seminterrati e nei piani terra e che non abbiano possibilità di salire ai piani superiori.