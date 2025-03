Ilveggente.it - I pronostici di sabato 15 marzo: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Leggi su Ilveggente.it

di15, tornano in campo i principali campionati europei:A,1, c’è pure la.Nella partita più attesa di questodiA sarà complicato, per il Milan, tenere la porta inviolata contro un Como che già all’andata ha messo in grande difficoltà i rossoneri sul piano del gioco, pur perdendo 2-1. Ci sono i presupposti per un altro match equilibrato, con i lariani che cercheranno di dominare il possesso e dare filo da torcere alla squadra di Conceiçao, tutt’altro che guarita nonostante la vittoria di Lecce visto che nelle ultime 4 gare non ha mai subito meno di 2 gol a partita.Idi15A,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Un’altra partita potenzialmente da gol si gioca nellaspagnola all’Estadio de la Ceramica: il Villarreal è una squadra che pur subendo parecchio (peggior difesa tra le prime 8 della) segna con grande costanza.