I numeri non mentono | il futuro del made in Italy è nel talento dei giovani

Il 19 marzo Confartigianato organizza la quarta edizione della Giornata della cultura artigiana dedicata a esplorare il rapporto tra ie il mondo dell’artigianato. L’evento si svolgerà in modalità virtuale, collegando diverse località italiane e ospitando testimonianze di imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e culturale. Agrigento, capitale italiana della Cultura 2025, Arezzo e Nonantola sono tra le città protagoniste dell’evento trasmesso in diretta streaming sul portale confartigianato.it Quest’anno l’iniziativa porta alla luce il crescente interesse delle nuove generazioni verso l’artigianato e la capacità attrattiva delle imprese. Secondo una ricerca realizzata da Confartigianato in collaborazione con il Censis, più di 4 milioni disotto i 35 anni (pari al 39,3 per cento della popolazione di questa fascia d’età) sono interessati all’artigianato, anche per le sue caratteristiche di sostenibilità sociale, economica e ambientale e per la peculiarità di intrecciare tradizione e innovazione.