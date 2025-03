Ilfattoquotidiano.it - I maiali da noi tornano ad essere persone, uniche al mondo

di Rete dei Santuari di Animali Liberi*E’ una giornata piena di sole.Ma Magnolia non lo sa.Non ci presta attenzione.Non le interessa.Volge i pensieri altrove.Leggeri. Umidi. Come il profumo del prato che si sta risvegliando attorno.Come il suo naso. A forma di cuore.Come le sue setole argentate e profumate di liquerizia.Luminosi, spuntano i fiori.Non potete vederli da dove siete voi, oltre il cancello.Ma sono tanti e piccoli.Prevalentemente gialli, anche se, in qualche punto, si affacciano i bianchi.Ed esplodono gli azzurri.Gli alberi sono in fiore,tutto l’incanto di questo momento è solo per gli animali rifugiati,che grufolano o brucano, indefessi, imperturbabili.E’ solo per i pochi di noi, che continuano adqua, giorno dopo giorno,nonostante la peste, la chiusura dei nostri rifugi al pubblico e tutte le restrizioni.