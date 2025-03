Lanazione.it - I luoghi “resistenti” del festival simboli di una comunità: cinema Italia e Berrettarossa di Soci e Cifa di Bibbiena

Arezzo, 15 marzo 2025 – I” deldi unadidiA fare da sfondo agli eventi deldel Libro non potevano che esserci ipiù rappresentativi del Comune die dellastessa,”, al tempo e alle vicissitudini della nostra epoca. Primo tra tutti è il(Centrono della Fotografia d’Autore) diche ha ospitato la stragrande maggioranza degli incontri in programma. Il complesso è un ex-carcere ristrutturato che accoglie vari generi di manifestazioni facendo sì che le persone si sentano a stretto contatto con l’autore grazie a un’atmosfera intima, quasi familiare data soprattutto dal fatto che ci si trovi immersi tra gli innumerevoli volumi in esposizione.