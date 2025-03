Lanazione.it - I grandi concerti agli Impavidi. L’Orchestra della Toscana inaugura il ricco programma

Dal Romanticismo tedesco al Novecento, passando per il Concerto per pianoforte di Robert Schumann. Questo ilche martedì sera, alle 20.45, sarà eseguito dal, diretta dal giovanissimo Diego Ceretta, e accompagnata dal celebre pianista Federico Colli, al teatro deglidi Sarzana. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica e di elevato spessore che rientra nell’ambito dia Teatro, la rassegna promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxanix. Basti pensare che lo stesso Shumann aveva descritto il suo Concerto per pianoforte come "un qualcosa a metà tra sinfonia, concerto e grande sonata" cercando di unire il pianoforte ein un linguaggio nuovo, dove il solista fosse integrato con gli altri strumenti, rifiutando il virtuosismo tradizionale.