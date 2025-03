Amica.it - I consigli degli esperti

Abbiamo parlato dell’allenamento funzionale e del perché potrebbe essere la svolta. O dell’allenamento Tabata, massimo sforzo, minima resa, coi suoi 5 minuti al giorno di allenamento. E di come l’allenamento a 40 anni cambi e sia necessario mettere in pratica altre regole. Ma la domanda, la cui risposta è complessa, è una: allenarsi tutti i giorni fa bene o fa male? Allenarsi quotidianamente è una pratica che suscita dibattiti tradi fitness e salute. La risposta non è univoca, poiché dipende da vari fattori, tra cui l’intensità dell’allenamento, la durata delle sessioni (30 minuti, un’ora?), le zone su cui ci concentriamo e le caratteristiche individuali di ciascuno. Vero è che si può cascare nel tranello di quello che gli anglosassoni chiamano Overtraining Syndrome, la sindrome da sovra allenamento.