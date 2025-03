Gqitalia.it - I concerti italiani che meritano un short break all'estero nel 2025

Leggi su Gqitalia.it

L'Italia porta ioltre i confini nazionali con i suoi artisti più noti, anche nel. Simbolo culturale e identitario da sempre, infatti, la musica italiana negli ultimi anni ha raggiunto una visibilità senza precedenti anche grazie a eventi come l’Eurovision Song Contest e ora gode dunque dell'onda lunga della manifestazione. Un caso su tutti è Mahmood, che con la sua Soldi ha conquistato il secondo posto nel 2019, aprendo le porte del mercato globale. Sono seguiti a ruota artisti del calibro dei Måneskin: vincitori dell’edizione 2021 con Zitti e Buoni, sono diventati vere e proprie icone del rock internazionale. Ma anche artisti come Il Volo e Marco Mengoni hanno beneficiato della piattaforma Eurovision per consolidare la loro presenza all’, di fatto confermando la manifestazione come un trampolino per i nostri.